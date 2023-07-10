ГАИ МВД Беларуси в этом году 87 лет. Как попадают на службу и какие актуальные задачи решают современные инспекторы?

От организации безопасности движения до новых правил и норм, а также технического оснащения. ГАИ МВД Беларуси в этом году 87 лет. Как попадают на службу в Госавтоинспекцию, какие актуальные задачи решают современные инспекторы и почему о безопасности нужно начинать говорить с детского сада - подробности у Александра Камовича.

По дорогам безопасности

За 20 лет в ГАИ, ныне начальник отдела Госавтоинспекции Московского района столицы, Александр Алешкевич прошел буквально все этапы карьеры. По сути, его район развивался на его глазах и вместе с ним. Кажется, что офицер знает каждый сантиметр дорог и не без удовольствия рассказывает о том, как менялся и улучшался район. Ведь в функциях ГАИ не только патрулирование и контроль, но и реальная организация и планирование дорог и логистики.

Столица сегодня - это, скажем так, образец, где удачно сочетается комфорт и безопасность. Очень хорошо нам помогает автоматика. Сегодня по проспекту мы с вами едем. Кстати, один из самых больших проспектов в Московском районе, сейчас мы проезжаем с вами трехуровневую развязку. Она единственная в республике, таких развязок на трех уровней больше нет. В свое время было принято решение, для того чтобы разгрузить спальный район. Александр Алешкевич, начальник ОГАИ Московского РУВД г. Минска

К слову об автоматике. Сегодня не так часто можно увидеть регулировщика на перекрестках. Все нюансы светофорного движения можно учитывать удаленно - создать например "зеленый коридор", или наоборот, ограничить тот или иной участок красным сигналом. Все это делают диспетчеры, которые мониторят дорожную обстановку круглосуточно.





Уровень нашей материальной оснащенности очень высокий. Да, сегодня инспектор дорожно-патрульной службы может там в два клика определить всю историю водителя, начиная от того, когда он получал водительское удостоверение, где сдавал экзамен, с какого раза он взял экзамен, какие у него нарушении, какие штрафы погашены. Это все делается удаленным доступом в два клика Александр Алешкевич, начальник ОГАИ Московского РУВД г. Минска

Но каким бы ни было техническое оснащение, как и в любой профессии, кадры решают все. Попасть в ГАИ не так просто, среди требований - серьезная физическая подготовка, а также психологический отбор. Ведь каждый сотрудник должен быть еще и психологом - ситуации на дороге бывают разные, и каждый человек реагирует на них по-своему.

Как отмечает Александр Иванович, топ нарушений зависит от сезонности. Например, в теплое время это скорость. С началом учебного года особое внимание пешеходам. Проблема парковок тоже на контроле. Главный же бич дорог по-прежнему пьяные водители. По сути это правовые нигилисты, люди которые плюют не только на законы, но и на безопасность свою и окружающих. Один и самых актуальных моментов сегодня это так называемые средства персональной мобильности. Моноколеса, самокаты сегодня плотно вошли в обиход жителей столицы. Согласно новым правилам, всех таких участников приравняли к пешеходам. Велосипедисты - также уязвимые участники дорожного движения. Но, чтобы конфликтных ситуаций не возникало, культуру поведения еще нужно прививать.

Большую роль в обеспечении безопасности на дорогах играет и пропаганда. Сегодня правилам дорожного движения учат буквально с детского сада. Для малышей игровые и доступные формы помогают закрепить нормы поведения на дороге.