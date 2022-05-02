ГАИ на Радуницу будет нести службу в усиленном режиме

По информации областной ГАИ, на территории Минской области пройдет 216 мероприятий, связанных с праздником Радуницы. Милиция будет нести службу в усиленном варианте: обеспечивать правопорядок и оказывать необходимую помощь. Движение на прилегающих к кладбищам участках дорог будет изменено. Сделано это, чтобы избежать заторов во время массового посещения кладбищ. Для удобства и понимания Госавтоинспекция опубликовала схемы движения при подъезде к Западному кладбищу, в Михановичах и Северному.



В то же время дорожная милиция обращает внимание, что на перекрестках дорог с интенсивным движением транспорта будут осуществляться регулировочно-распорядительные действия. В тех случаях, если дорожная обстановка будет затруднена, к примеру, на подъездах к местам захоронений, образуются заторы, то схемы организации дорожного движения в этих местах будут оперативно меняться. И все же водителям сотрудники ГАИ советуют не парковать свой транспорт там, где он будет ограничивать видимость и создавать помехи для движения.