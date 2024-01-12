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ГАИ напоминает: катание на стихийных горках приводит к созданию аварийных ситуаций и травмированию

Покорять снежные спуски на тюбингах можно только в специально оборудованных местах. О важности соблюдения правил напоминают сотрудники ГАИ. Патрули дежурят у популярных локаций.

В Минске организовано более 50 горок для катания, оборудованных специальными ограждениями.Катание же на стихийных спусках, как показывает практика,приводит к созданию аварийных ситуаций и травмированию.

Для тех, кому больше по душе катание на коньках, в Минске открыто 29 ледовых площадок (как масштабных, так и локальных возле учреждений образования). Инвентарь можно брать с собой, а можно взять напрокат (пункты проката работают на многих локациях).

В морозный сезон в белорусской столице открыто более 10 лыжных трасс. Самая продолжительная дистанция - 5 км - в Веснянке. Также в Минске залито 37 хоккейных коробок открытого и закрытого типов.

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