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ГАИ напоминает о необходимости переобуть авто с 1 декабря
Безопасность - в правильных шинах. Сегодня в Минске стартовала акция ГАИ, во время которой сотрудники дорожной милиции напомнят водителям о необходимости переобуть авто.
Заменить летнюю резину на зимнюю надо до 1 декабря. Однако, учитывая условия погоды (дождь, мокрый снег, гололед и постоянные перепады температур) автоинспекторы советуют как можно скорей заехать на шиномонтаж.
Сотрудники автоинспекции также советуют подготовить авто к зиме: залить незамерзайку, проверить функционирование дворников и обдувки стекла. Кроме того, водителям следует переходить на зимний режим управления - быть более внимательными при перестроениях и торможениях.
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