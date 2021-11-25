ГАИ напоминает о необходимости переобуть авто с 1 декабря

Безопасность - в правильных шинах. Сегодня в Минске стартовала акция ГАИ, во время которой сотрудники дорожной милиции напомнят водителям о необходимости переобуть авто.



Заменить летнюю резину на зимнюю надо до 1 декабря. Однако, учитывая условия погоды (дождь, мокрый снег, гололед и постоянные перепады температур) автоинспекторы советуют как можно скорей заехать на шиномонтаж.







Сотрудники автоинспекции также советуют подготовить авто к зиме: залить незамерзайку, проверить функционирование дворников и обдувки стекла. Кроме того, водителям следует переходить на зимний режим управления - быть более внимательными при перестроениях и торможениях.



Смотрите также:

