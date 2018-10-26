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ГАИ напоминает о необходимости приспособиться к зимним условиям езды

Именно при выпадении мокрого снега фиксируется пик дорожных происшествий, самая распространенная причина - несоблюдение безопасной дистанции. Также водителям советуют не ждать заморозков и уже сейчас позаботиться о зимней обуви для своих авто.

Напомним, обязательно ездить на зимней резине в нашей стране надо в течение трех зимних месяцев. При невыполнении этих правил - угрожают штрафы.

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