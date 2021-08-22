ГАИ напоминает правила парковки вблизи пешеходных переходов

ГАИ усиливает контроль за стоянкой машин вблизи пешеходных переходов. Неправильно припаркованный автомобиль создает опасность, особенно для детей, которые могут неожиданно появиться на проезжей части. Только с начала текущего года в результате ДТП пострадали 54 ребенка.



За нарушение нормы грозит предупреждение или штраф - 29 рублей. В случае повторного нарушения водителю придется заплатить 58 рублей.

