ГАИ напоминает водителям учитывать правила безопасного вождения на обледенелом покрытии

Сегодня в прогнозах неблагоприятные погодные условия: мороз, возможен мокрый снег с дождем. Госавтоинспекция напоминает водителям, что на обледенелом покрытии нужно учитывать правила безопасного вождения. ГАИ контролирует ситуацию на дорогах онлайн - с помощью специальных камер фотофиксации. По снимкам сотрудники анализируют состояние полотна и отправляют информацию дорожным службам.



Резкие изменения погодных условий - основная причина роста количества дорожно-транспортных аварий. ГАИ советует быть осторожными за рулем, избегать быстрых перестроений и экстренных торможений, а также держать безопасную дистанцию.



