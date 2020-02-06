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ГАИ напоминает водителям учитывать правила безопасного вождения на обледенелом покрытии

Сегодня в прогнозах неблагоприятные погодные условия: мороз, возможен мокрый снег с дождем. Госавтоинспекция напоминает водителям, что на обледенелом покрытии нужно учитывать правила безопасного вождения. ГАИ контролирует ситуацию на дорогах онлайн - с помощью специальных камер фотофиксации. По снимкам сотрудники анализируют состояние полотна и отправляют информацию дорожным службам.

Резкие изменения погодных условий - основная причина роста количества дорожно-транспортных аварий. ГАИ советует быть осторожными за рулем, избегать быстрых перестроений и экстренных торможений, а также держать безопасную дистанцию.

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