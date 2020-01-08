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ГАИ области оценила полезность смарт-приложений для водителей - онлайн-карт и навигаторов
Рейтинг популярных программ опубликовали на сайте Госавтоинспекции. По словам дорожных милиционеров, использование вспомогательных программ позволяет водителям не только не заплутать на незнакомой дороге, но и найти ближайшую заправку, станцию техобслуживания, а также место для отдыха, что в особенности важно для далеких поездок.
В свой обзор ГАИ включила также мобильный прибор, который нагревает корпус телефона. Он должен помочь не замерзнуть тем водителям, у которых сломалась машина.
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