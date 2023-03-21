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ГАИ обратилась к мотоциклистам перед началом мотосезона

ГАИ обратилась к мотоциклистам перед началом мотосезона

ГАИ Минска призывает мотоциклистов перед началом сезона освежить в памяти ПДД и восполнить навыки управления на закрытых территориях, пишет БЕЛТА со ссылкой наУГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ГАИ напоминает, что управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме и не перевозить пассажиров без него. Обязательны своевременная регистрация транспортных средств и прохождение ими государственного технического осмотра. Также недопустимо садиться за руль мототранспорта лицам, не достигшим 16-летнего возраста, и без водительского удостоверения категории АМ (мопеды) и подкатегории А1 (мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 куб. см, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт). Только после исполнения 18 лет разрешается управлять мотоциклом с имеющимся водительским удостоверением категории А.

Как сообщили в ГАИ, решающим условием безопасной езды на мотоцикле, наряду с дисциплиной, становится мастерство водителя. Случаются аварии, в которые мотоциклисты попадают без участия других транспортных средств. Другими словами, в этих случаях водители элементарно не справляются с управлением. В связи с этим ГАИ призывает водителей реально оценивать собственные возможности и не пренебрегать элементарными требованиями безопасности.

Фото:pixabay.com

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