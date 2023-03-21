ГАИ обратилась к мотоциклистам перед началом мотосезона

ГАИ напоминает, что управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме и не перевозить пассажиров без него. Обязательны своевременная регистрация транспортных средств и прохождение ими государственного технического осмотра. Также недопустимо садиться за руль мототранспорта лицам, не достигшим 16-летнего возраста, и без водительского удостоверения категории АМ (мопеды) и подкатегории А1 (мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 куб. см, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт). Только после исполнения 18 лет разрешается управлять мотоциклом с имеющимся водительским удостоверением категории А.