11 административных протоколов - итог поездки бесправника. ГАИ опубликовала видео преследования мотоциклиста в Гомеле. Изначально дорожная милиция обратила внимание на транспорт Hyundai без регистрационных знаков. Байкера попросили остановиться, однако он наоборот ускорился, началась погоня. Его догоняли три экипажа правоохранителей. Мотоциклист ехал на красный, превышал скорость и двигался по тротуару. В конечном итоге он заехал в частный сектор и попал в тупик, тогда нарушителя и задержали. Им оказался 51-летний местный житель, ранее он был лишен права управления транспортом.