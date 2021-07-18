ГАИ: основными причинами аварий с байкерами становятся выезд на встречную полосу, управление пьяным и скорость

Все ради безопасности. В Беларуси продолжается профилактическая акция ГАИ, которая направлена на предупреждение ДТП с мотоциклистами.

Только в июле из-за невнимательности и лихачества в авариях с мототранспортом погибли 6 человек.

В ГАИ отметили, что основными причинами аварий с байкерами становятся выезд на встречку, управление пьяным и скорость. Стоит запомнить несколько основных правил: не нужно играть на дороге в «шашки» и поддаваться на провокации других водителей "узнать, кто быстрее".