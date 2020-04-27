ГАИ перешла на усиленный режим службы. Особое внимание к дорожному движению в Радуницу

Завтра в районе Северного - на участке автодороги Колодищи со стороны кольцевого пересечения с трассой Р58 в направлении к деревне Заболотье - Заславль будет организовано одностороннее движение. Для тех, кто решит заезжать со стороны развязки МКАД в деревне Цна, придется объезжать по дорогам Дубовляны - Боровляны - Королев Стан и Минск - Калачи - Мядель.