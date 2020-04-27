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ГАИ перешла на усиленный режим службы. Особое внимание к дорожному движению в Радуницу


Информация для тех, кто едет на кладбища на собственном транспорте

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Завтра в районе Северного - на участке автодороги Колодищи со стороны кольцевого пересечения с трассой Р58 в направлении к деревне Заболотье - Заславль будет организовано одностороннее движение. Для тех, кто решит заезжать со стороны развязки МКАД в деревне Цна, придется объезжать по дорогам Дубовляны - Боровляны - Королев Стан и Минск - Калачи - Мядель.

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Подъезд к Михановичскому кладбищу 28 апреля будет осуществляться через Михановичи. А выезд - по автодороге Асеевка - Михановичи и Смолевичи - Самохваловичи - Негорелое.К Западному кладбищу ГАИ рекомендует подъезжать по автодорогам М6 (Минск - Гродно) и Р65 (Заславль - Дзержинск - Озеро) через деревню Старое Село, а затем по автодороге МКАД - Городище - Старое Село.

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