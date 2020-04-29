5 человек погибли, среди них ребенок. ГАИ подвела итоги выходных

Пять человек погибли, среди них ребенок. ГАИ подвела итоги дорожной обстановки за выходные. Всего 39 аварий, это те, где есть пострадавшие, 331 водитель попался за рулем пьяным и еще больше 850 не имели прав вообще.

В Рогачевском районе нетрезвый автомобилист потерял управление на повороте. "Мицубиси" съехал на обочину, а потом врезался в дерево. Сам шофер не пострадал, чего не скажешь о пассажирах. Девушек 16 и 17 лет доставили в больницу.

В результате аварии на трассе Р-55 погиб 16-летний пассажир. За рулем "Ситроена" был 21-летний водитель. Он не справился с управлением, и авто столкнулось с деревом, а после машина улетела в канаву. Подростка забрали медики, но в реанимации он скончался, не приходя в сознание. В ГАИ сообщили, водительского удостоверения у шофера не было.