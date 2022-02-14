ГАИ посещает учебные заведения Минска и проводит уроки безопасности

Научить дорожной грамоте с детства! ГАИ посещает учебные заведения. Ученикам напоминают правила безопасности через игровой формат. Квизы и увлекательные квесты помогают лучше усвоить информацию. Так, в школе № 215 Минска для детей подготовили и специальную зону изучения азбуки дорожного движения.