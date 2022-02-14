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ГАИ посещает учебные заведения Минска и проводит уроки безопасности

Научить дорожной грамоте с детства! ГАИ посещает учебные заведения. Ученикам напоминают правила безопасности через игровой формат. Квизы и увлекательные квесты помогают лучше усвоить информацию. Так, в школе № 215 Минска для детей подготовили и специальную зону изучения азбуки дорожного движения.

На интерактивных занятиях присутствуют и инспекторы ГАИ. Они объясняют школьникам, как верно трактовать сигналы регулировщиков, а также дают советы, как правильно пересекать проезжую часть в сложных дорожных обстоятельствах.

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