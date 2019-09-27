3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ГАИ предупреждает: на трассах все чаще появляются лоси, олени и другие крупные лесные животные
ГАИ в эти дни советует автолюбителям быть особенно осторожными во время перемещения за городом. На трассах все чаще появляются лоси, олени и другие крупные лесные животные. Их активность связана с началом брачного сезона. В этом году на дорогах Минского района с габаритными животными столкнулись более 20 автомобилей. Как избежать опасной встречи - разбирался Илья Цветков.
В эти дни Евгений Подымако за рулем максимально осторожен. За город выезжает с опаской. Причиной тому - лоси. За последний месяц на трассе зверей встречал дважды. И оба раза в сумерках.
Лоси и другие дикие животные становятся причиной серьезных ДТП
Такими видеозаписями с авторегистраторов в последнее время соцсети буквально пестрят. Крупные и рогатые обитатели лесов все чаще появляются на магистралях. Происходит это, как правило, внезапно. И на реакцию у водителей времени практически не остается.
Лоси и другие дикие животные становятся причиной серьезных ДТП. За этот год на дорогах только Минского района с ними не разминулись 23 автомобиля.
Водителю и пассажирам редко когда удается избежать травм. Автомобили также получают значительные повреждения.
На особо оживленных участках установлены специальные ограждения
Ученые объясняют активность животных просто: осенью у них брачный период. Идет активная миграция.
На особо оживленных участках, где дорога проходит через крупные лесные массивы, установлены специальные ограждения. Некоторые из них в длину несколько десятков километров. По словам специалистов лесхозов, чаще всего сетки останавливают животных, но так бывает не всегда.
Высота подобных ограждений в среднем около двух с половиной метров. Изготовлены они из прочного металлопрофиля. Но даже такая высота для животных бывает не помеха. Звери без проблем запрыгивают на сетку сверху, травмируя себя. А потом оказываются прямо на дороге.
Трассы разделяют естественную территорию обитания животных. Именно поэтому они и оказываются на проезжей части. Специалисты по охране природы утверждают: решение проблемы в тоннелях. Они, к слову, уже появились на трассах М6 и М14. Но их количество нужно увеличивать.
Если заметили маленький красный или зеленый огонек - лучше притормозить
Пока ГАИ рекомендует автолюбителям передвигаться за городом с особой осторожностью. Особенно в темноте. Если заметили маленький красный или зеленый огонек, лучше притормозить: возможно, это отраженная радужка глаз животного.
В Минской области чаще всего лесных обитателей можно встретить в Борисовском, Логойском, Березинском и Столбцовском районах - именно между этими территориями животные, как правило, и мигрируют. Если столкновения избежать не удалось, в первую очередь необходимо связаться с сотрудниками ГАИ.
Президент
Все
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Если эксперты замолкают, то начинают говорить пушки
Дзермант: Беларусь предлагает более справедливую модель мироустройства
Политолог: Польша заинтересована в том, чтобы объединиться с мировым большинством
Политолог: Идет уменьшение значения США и Запада и увеличение значения других центров силы
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов