ГАИ предупреждает: на трассах все чаще появляются лоси, олени и другие крупные лесные животные

ГАИ в эти дни советует автолюбителям быть особенно осторожными во время перемещения за городом. На трассах все чаще появляются лоси, олени и другие крупные лесные животные. Их активность связана с началом брачного сезона. В этом году на дорогах Минского района с габаритными животными столкнулись более 20 автомобилей. Как избежать опасной встречи - разбирался Илья Цветков.



В эти дни Евгений Подымако за рулем максимально осторожен. За город выезжает с опаской. Причиной тому - лоси. За последний месяц на трассе зверей встречал дважды. И оба раза в сумерках.

Лоси и другие дикие животные становятся причиной серьезных ДТП

Такими видеозаписями с авторегистраторов в последнее время соцсети буквально пестрят. Крупные и рогатые обитатели лесов все чаще появляются на магистралях. Происходит это, как правило, внезапно. И на реакцию у водителей времени практически не остается.

Лоси и другие дикие животные становятся причиной серьезных ДТП. За этот год на дорогах только Минского района с ними не разминулись 23 автомобиля.

Водителю и пассажирам редко когда удается избежать травм. Автомобили также получают значительные повреждения.

На особо оживленных участках установлены специальные ограждения

Ученые объясняют активность животных просто: осенью у них брачный период. Идет активная миграция.

На особо оживленных участках, где дорога проходит через крупные лесные массивы, установлены специальные ограждения. Некоторые из них в длину несколько десятков километров. По словам специалистов лесхозов, чаще всего сетки останавливают животных, но так бывает не всегда.

Высота подобных ограждений в среднем около двух с половиной метров. Изготовлены они из прочного металлопрофиля. Но даже такая высота для животных бывает не помеха. Звери без проблем запрыгивают на сетку сверху, травмируя себя. А потом оказываются прямо на дороге.

Трассы разделяют естественную территорию обитания животных. Именно поэтому они и оказываются на проезжей части. Специалисты по охране природы утверждают: решение проблемы в тоннелях. Они, к слову, уже появились на трассах М6 и М14. Но их количество нужно увеличивать.

Если заметили маленький красный или зеленый огонек - лучше притормозить

Пока ГАИ рекомендует автолюбителям передвигаться за городом с особой осторожностью. Особенно в темноте. Если заметили маленький красный или зеленый огонек, лучше притормозить: возможно, это отраженная радужка глаз животного.