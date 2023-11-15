На термометрах - все ближе к нолю. ГАИ предупреждает водителей - настало время зимней резины. Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические разговоры на дорогах. Тем, кто не успел подготовиться к морозному сезону, следует поспешить, чтобы избежать аварийных ситуаций.