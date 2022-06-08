ГАИ пристально следит за тем, как соблюдают ПДД водители такси

Желтые полосы на бортах должны быть гарантией безопасности на дороге во время перевозки пассажиров. ГАИ Минска пристально следит за тем, как соблюдают ПДД водители такси. В рамках тематической акции инспекторы проверяют перевозчиков сразу по нескольким пунктам. В порядке должны быть техническое состояние авто, а также все необходимые документы. Следят за скоростью движения машин такси и за правильностью выполнения маневров. Сотрудники ГАИ также напоминают водителям такси об обязательном соблюдении правил перевозки несовершеннолетних с использованием бустеров и удерживающих кресел, соответствующих возрасту пассажира.