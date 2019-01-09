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ГАИ призывает быть более внимательными при приближении к пешеходным переходам

Столичная Госавтоинспекция напоминает водителям правила перевозки детей и призывает быть более внимательными при приближении к пешеходным переходам. С началом новой четверти в школах особенно внимательными надо быть утром, когда школьники спешат на занятия. Самые оживленные пешеходные переходы будут под пристальным наблюдением экипажей ГАИ.

Одежда или портфели школьников обязательно должны быть обозначены фликерами. А перевозить детей на машине можно только в специальном кресле.

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