ГАИ призывает быть более внимательными при приближении к пешеходным переходам

Столичная Госавтоинспекция напоминает водителям правила перевозки детей и призывает быть более внимательными при приближении к пешеходным переходам. С началом новой четверти в школах особенно внимательными надо быть утром, когда школьники спешат на занятия. Самые оживленные пешеходные переходы будут под пристальным наблюдением экипажей ГАИ.