ГАИ призывает снизить скорость и отказаться от резких маневров на дороге

Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Минске и области в ближайшие дни.ГАИ призывает водителей обратить особое внимание на безопасность во время движения.Автолюбителям следует отказаться от резких маневров: перестроений и торможений на мокром и скользком покрытии. Это может привести к потере управления транспортным средством. В условиях плохой видимости надо выбрать оптимальную скорость движения.