ГАИ прорабатывает ПДД для персональных электроустройств

Еще в мае ГАИ рассказала о том, что в будущем узаконит электросамокаты, моноколеса, электроскутеры, гироскутеры и другие популярные гаджеты, приводимые в движение электродвигателем. В Дорожном кодексе появится определение "средства персональной мобильности", в который и войдут новые виды транспорта.



Дорожная милиция предлагает приравнять к пешеходам средства персональной мобильности, скорость которых не будет превышать 25 км/ч. Это могут быть гироскутеры, электросамокаты, моноколеса и маломощные электроскутеры. Устройства должны будут двигаться только по тротуару и не выезжать на проезжую часть.



К мопедам инспекторы предлагают прировнять транспортные средства, скорость которых не будет превышать 50 км/ч. При этом возможно ограничение по мощности электродвигателя. Под это определение могут попасть мощные электросамокаты или скутеры, мощные моноколеса и другие устройства. А вот к мотоциклам, скорее всего, приравняют всю остальную технику, движение на которой можно будет осуществлять только по проезжей части и в шлеме. В тонкостях будущих изменений разбирался и наш корреспондент Владимир Королев.



Александр Иванов в родных Телеханах известен как отец семерых детей и изобретатель.Не так давно он объединил рамой мопеда электроколесо и велосипед. Однако ноу-хау не оценили инспекторы ГАИ, посчитав это устройство мопедом, мужчине выписали большой штраф.



Генпрокуратура отменила постановления ГАИ, поскольку это устройство не подпадало под описание мопеда, поскольку здесь нет двигателя внутреннего сгорания. Да и ни одна страховая компания не взялась бы застраховать это средство. А ведь таких устройств, не подпадающих под ПДД, в Беларуси с каждым днем становится все больше.







Путаница и неразбериха возникает каждый раз, когда инспекторы ГАИ останавливают устройства на электротяге. Самокаты, велосипеды, скейты, сигвеи. Сегодня все они становятся участниками дорожного движения. Скорость некоторых устройств сравнима с автомобильной. А значит, они могут представлять реальную угрозу на дороге. В августе впервые в Беларуси камера фотофиксации зафиксировала превышение скорости. Электросамокат ехал 75 км/ч без шлема. Но можно ли привлечь лихача?



А вот пьяная езда на таких устройствах может закончиться плачевно. В Минске уже есть случаи, когда инспекторы ГАИ штрафовали и даже лишали прав за хмельное вождение. Пока по таким случаям идут разбирательства. Но можно ли считать таких участников дорожного движения транспортными средствами? В новых правилах дорожного движения подобные устройства получат термин "средства персональной мобильности".







Иными словами, если хотите подпадать под категорию "пешеход", ГАИ предлагает перекроить устройство, чтобы его скорость не превышала 25 км/ч. Это же касается и электровелосипедов.Пока Александр разобрал свое изобретение, чтобы впредь не иметь проблем с ГАИ. А когда его устройство станет легитимно на законодательном уровне, возможно, мужчина вновь выкатит свое ноу-хау на дорогу.



Чтобы избежать подобной неразберихи, законодатели и ГАИ и предлагают внести изменения в ПДД. С каждым годом подобных устройств становится все больше. Это и позволит упорядочить новых участников дорожного движения. Но вот когда изменения вступят в силу, пока еще не известно.



