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ГАИ проверила, как водители уступают дорогу транспорту оперативного назначения
Когда автомобиль скорой медицинской помощи спешит на вызов, на счету каждая секунда. Это тот случай, когда преимущество в движении жизненно необходимо. Но не все водители обращают внимание на звуковые сигналы и маячки синего цвета. Поэтому инспекторы ГАИ совместно с сотрудниками подстанции № 9 провели профилактические рейды. Они проверили, как водители уступают дорогу транспорту оперативного назначения. При нарушении правил предусмотрен штраф до 250 рублей. Возможно и лишение прав на срок до года.
Ежедневно в Минске в две смены дежурят 160 автомобилей скорой медицинской помощи. В среднем за день они выезжают на 2 тысячи вызовов.
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