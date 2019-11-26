ГАИ проверит, подготовили ли водители свои машины к зиме

1 декабря инспекторы ДПС проведут рейды, в ходе которых проверят, как водители подготовились к наступлению зимы. Нарушителям грозит административная ответственность в виде предупреждения или штрафа. В Госавтоинспекции советуют автовладельцам не дожидаться декабря, а уже переобувать авто в зимние шины.