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ГАИ проверит, подготовили ли водители свои машины к зиме

ГАИ проверит, подготовили ли водители свои машины к зиме

1 декабря инспекторы ДПС проведут рейды, в ходе которых проверят, как водители подготовились к наступлению зимы. Нарушителям грозит административная ответственность в виде предупреждения или штрафа. В Госавтоинспекции советуют автовладельцам не дожидаться декабря, а уже переобувать авто в зимние шины.

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