ГАИ проверяет соблюдение водителями правил безопасности. Особе внимание - перевозке детей

Особе внимание - перевозке детей. В этом году инспекторы выявили более 2 с половиной тысяч нарушений. Правила обязывают водителя и всех пассажиров пристегиваться, в том числе и на задних сидениях, если там предусмотрены ремни безопасности. Для детей до 12 лет обязательно использование автокресла либо детских составляющих



Кроме контроля на дорогах, инспекторы ГАИ посетят предприятия, детские школы и лагеря, чтобы напомнить правила безопасности.