ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

ГАИ проверяет соблюдение водителями правил безопасности. Особе внимание - перевозке детей

Сел в машину - пристегни ремень безопасности! Сегодня ГАИ проводит в Минске спецоперацию - проверяют соблюдение водителями элементарных правил безопасности.

Особе внимание - перевозке детей. В этом году инспекторы выявили более 2 с половиной тысяч нарушений. Правила обязывают водителя и всех пассажиров пристегиваться, в том числе и на задних сидениях, если там предусмотрены ремни безопасности. Для детей до 12 лет обязательно использование автокресла либо детских составляющих

Кроме контроля на дорогах, инспекторы ГАИ посетят предприятия, детские школы и лагеря, чтобы напомнить правила безопасности.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все