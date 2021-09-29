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ГАИ проводит акцию "Пешеход" для профилактики ДТП

Световой день постепенно становится все короче, в связи с этим аварийность только увеличивается. Для профилактики ДТП ГАИ проводит акцию "Пешеход". Во время рейдов правоохранители проверяют наличие светоотражающих элементов и выполнение правил пересечения проезжей части. Кроме того, в учреждениях образования и в организациях проводят пояснительные беседы и тематические акции.

В этом году в столице зарегистрировано почти 150 наездов на пешеходов, в которых погибли 12 человек. Профилактическая акция ГАИ будет длиться до 3 октября.

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