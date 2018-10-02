ГАИ проводит акцию "Стань заметнее"

За 8 месяцев в столице произошло 120 аварий с участием пешеходов. И виноваты в них чаще всего они сами.

Основные причины - переход дороги в необозначенных для этого местах, на красный сигнал светофора, отсутствие фликеров. Как уберечь себя - узнавала Наталья Кузьмицкая.

Информационный час по безопасной жизнедеятельности уже традиционно в расписании уроков 208-ой столичной школы. Однако сегодня в роли учителя старший инспектор ГАИ Московского района. Любовь Трепашко рассказывает об обязательном использовании фликеров. И, как видим, дети уже хорошо знают и соблюдают это правило.

Если ученики младших классов еще с желанием украшают себя блестящими подвесками и браслетами, старшеклассники чаще всего пренебрегают этим ради моды. Однако Марии Панфиловой удалось найти баланс между безопасностью и стилем.

Разных форм и размеров, красные и зеленые. Но не все из них гарантируют стандарт - видимость со 140 метров при близком свете фар и до 400 - при далеком. Поэтому правило - внимательно читать этикетку перед приобретением - еще никто не отменял.

Согласно статистике ГАИ, такой защитный "светлячок" может предотвратить ДТП с участием пешеходов в 80 процентах случаев.