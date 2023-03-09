ГАИ проводит комплекс мероприятий по контролю за соблюдением ПДД водителями маршруток

Акцент на безопасность пассажиров. Госавтоинспекция проводит комплекс мероприятий по контролю за соблюдением ПДД водителями маршруток. Правила пассажирских перевозок, техническое состояние, наличие необходимой документации - то, чему особое внимание уделяет ГАИ в рамках профилактической акции. Комплекс мероприятий организован в связи с участившимися случаями нарушений со стороны водителей маршрутных транспортных средств.