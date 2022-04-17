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ГАИ проводит операцию "Фильтр" по всей Беларуси
Дорожная милиция в эти дни перешла на усиленный вариант несения службы. По всей стране ГАИ проводит операцию "Фильтр". Ее цель - пресечь грубые нарушения правил дорожного движения, в том числе управление транспортом нетрезвыми водителями и так называемыми бесправниками. Кроме того, организована проверка транспорта на предмет угона, законности перевозимых грузов и подлинности водительских документов. В этом случае инспекторы ГАИ будут работать с планшетами с базами данных. Отметим, что на территории Гродненской области к мониторингу подключились экипажи специального подразделения ДПС "Стрела".
Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси:
В целях обеспечения безопасности сотрудники ГАИ уделят особое внимание контролю соблюдения водителями скоростных режимов, правил проезда пешеходных переходов, а также физическому состоянию участников дорожного движения.
"В связи с увеличением интенсивности дорожного движения на загородных дорогах настоятельно рекомендуем водителям быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке, выбирать безопасную скорость движения с учетом конкретной ситуации на дороге, отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений, быть взаимовежливыми, обеспечить безопасную перевозку детей и пристегнуться всем сидящим в автомобиле", - отметил Александр Бруй.
Также инспекторы ГАИ принимают дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности в местах проведения религиозных мероприятий. Наряды ДПС ориентированы на организацию дорожного движения и помощь всем его участникам.
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