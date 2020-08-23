ГАИ проводит рейд по выявлению нетрезвых водителей

Особое внимание - сельской местности и загородным трассам. Традиционно именно в теплую пору дорожная милиция фиксирует пик задержаний пьяных автомобилистов. За последние годы их количество снизилось, однако резонансные аварии по их вине не единичны. В этом году за езду в нетрезвом виде уже привлечены к ответственности свыше 12 с половиной тысяч водителей.