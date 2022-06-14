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ГАИ проводит рейды по контролю над водителями такси

Госавтоинспекция столицы продолжает следить за перевозкой пассажиров. Рейды по контролю за водителями такси проводят по всему Минску. Главная задача - профилактика ДТП с участием таксистов. Специалисты проводят осмотр технического состояния транспортного средства, проверяют соответствующие документы. Кроме того, инспекторы обращают внимание и на стиль вождения перевозчиков.

ГАИ напоминает - такси, по правилам дорожного движения, должны быть обозначены соответствующим образом: желтыми полосами на бортах и специальным плафоном на крыше.

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