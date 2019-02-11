ГАИ проводит рейды в Минской области

В Минской области с сегодняшнего дня под пристальным наблюдением ГАИ пешеходы, велосипедисты и водители. Рейды пройдут поблизости пешеходных переходов в населенных пунктах и на автомобильных дорогах. С начала года произошло 23 аварии с участием пешеходов, в которых 4 человека погибли.