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ГАИ проводит рейды в Минской области

В Минской области с сегодняшнего дня под пристальным наблюдением ГАИ пешеходы, велосипедисты и водители. Рейды пройдут поблизости пешеходных переходов в населенных пунктах и на автомобильных дорогах. С начала года произошло 23 аварии с участием пешеходов, в которых 4 человека погибли.

Кроме рейдов рядом с проезжей частью, ГАИ и милиция с тренингами и уроками по безопасности отправятся в школы, детские садики и рабочие коллективы.

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