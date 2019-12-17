ГАИ проводит спектакли для самых маленьких

Кстати, правила дорожного движения детям напоминают в театральной форме. ГАИ Московского района подготовила для воспитанников социально-педагогического центра новогодний спектакль. Викторину по дорожным знакам провели Дед Мороз и Снегурочка вместе с другими сказочными персонажами. В мероприятии приняли участие юные инспекторы школы № 60. Маленькие зрители проходили квесты и решали сложные дорожные задачи.



От милиции Московского района мальчики и девочки получили сладкие подарки и поздравления с наступающими праздниками. Каждому зрителю также достался фликер, чтобы быть заметнее на дороге.



