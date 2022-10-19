Неожиданная встреча угрожает водителям на скоростных магистралях. У диких животных сейчас сезон миграции, поэтому они часто перебегают дорогу. ГАИ регулярно фиксирует новые случаи ДТП с участием копытных. Чтобы минимизировать риски опасного "рандеву", надо быть внимательным и выполнять скоростной режим. Поподробнее Илья Цветков (видео).