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ГАИ регулярно фиксирует новые случаи ДТП с участием копытных

Неожиданная встреча угрожает водителям на скоростных магистралях. У диких животных сейчас сезон миграции, поэтому они часто перебегают дорогу. ГАИ регулярно фиксирует новые случаи ДТП с участием копытных. Чтобы минимизировать риски опасного "рандеву", надо быть внимательным и выполнять скоростной режим. Поподробнее Илья Цветков (видео).

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