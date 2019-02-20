На дорогах гололед. ГАИ рекомендует не превышать скорость и избегать резких маневров

Перепады температур привели к гололедным явлениям. Плюс днем и заморозки ночью сохранятся до конца недели. Синоптики прогнозируют также мокрый снег. Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям правильно выбирать скоростной режим, а также избегать неоправданных маневров. На скользкой дороге эти правила могут сохранить жизнь. Осторожными надо быть и пешеходам. ГАИ рекомендует выбирать более удобную обувь, а на дороге быть максимально заметными для водителей, особенно в темное время суток.

