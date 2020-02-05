ГАИ рекомендует быть осторожными за рулем

ГАИ обращает внимание: на видимость дороги влияет ясная погода и другие факторы, которые снижают прозрачность атмосферы. Резкие смены погодных условий - основная причина роста количества дорожно-транспортных аварий в Минске и в области. Причем завтра в прогнозах опять неблагоприятные условия: небольшой мороз, возможен мокрый снег с дождем. На обледеневшем покрытии водителям надо соблюдать правила безопасного вождения.



ГАИ контролирует ситуацию на дорогах и онлайн при помощи специальных камер фотофиксации. По снимкам сотрудники анализируют температуру воздуха и дорожного полотна, а также места обледенения и выпадения осадков и сообщают о них дорожным службам.



