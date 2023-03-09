3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ГАИ рекомендует не спешить "переобувать" машины на летнюю резину
Автовладельцам лучше не спешить менять резину на своих машинахна летнюю - такие рекомендации дали в минской Госавтоинспекции, пишетSputnik.
В последнее время в Беларуси установилась прохладная и ветреная погода, из-за погодных условий синоптики объявляли оранжевый уровень опасности.
В️ ГАИ напомнили, что при ухудшении погодных условий водителям необходимо быть максимально внимательными. Инспекторы поясняют, что пока еще желательно ездить на зимней резинес соблюдением установленного скоростной режима, дистанции и бокового интервала.
"Особенно необходимо быть осторожным при движении на мостах, путепроводах, участках дорог, спусках и подъемах дорог", - предупредили в ведомстве.
Водителей также просят избегать резких торможений и необдуманных действий во время маневров. В целях безопасности водителям и пассажирам необходимо быть пристегнутыми ремнями безопасности.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе