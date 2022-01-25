ГАИ рекомендует отказаться от поездок на личном транспорте из-за ухудшения погодных условий

Отказаться от поездок на личном транспорте рекомендует ГАИ. Причиной сложной ситуации на дорогах стала гололедица. Погодные условия продолжают ухудшаться. Местами ожидается туман и гололед, а также дождь и мокрый снег. Госавтоинспекция рекомендует по возможности воспользоваться общественным транспортом. Если без авто не обойтись, то надо быть очень внимательными и осторожными, выполнять скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов. Отказаться от рискованных маневров, обгонов. Для привлечения внимания из-за недостаточной видимости на дороге двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.