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ГАИ рекомендует следить за маневрами и соблюдать дистанцию
С ухудшением погоды ГАИ просит водителей и пешеходов быть максимально внимательными на дорогах. В условиях мокрого снега автомобилистам нужно двигаться осторожно, не забывать о соблюдении дистанции и выбирать безопасную скорость. Необходимо избегать резких перестроений и обгонов. Тормозить нужно плавно и заранее. Пешеходам важно в ненастье использовать светоотражающие элементы.
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