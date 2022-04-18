ГАИ рекомендует следить за маневрами и соблюдать дистанцию

С ухудшением погоды ГАИ просит водителей и пешеходов быть максимально внимательными на дорогах. В условиях мокрого снега автомобилистам нужно двигаться осторожно, не забывать о соблюдении дистанции и выбирать безопасную скорость. Необходимо избегать резких перестроений и обгонов. Тормозить нужно плавно и заранее. Пешеходам важно в ненастье использовать светоотражающие элементы.