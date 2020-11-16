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ГАИ рекомендует снижать скорость при плохой видимости

ГАИ в эти дни напоминает автолюбителям правила передвижения в условиях плохой видимости - всегда держать безопасную дистанцию и соблюдать скоростной режим. Если на участке дороги густой туман, скорость надо снижать до минимума, чтобы в экстренной ситуации успеть среагировать. Особенно внимательно в такую погоду надо выполнять маневры - перестроения и обгоны.

Кстати, у водителей остались две недели, чтобы переобуться. С 1 декабря за езду на летней резине предусмотрен штраф.

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