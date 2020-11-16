ГАИ рекомендует снижать скорость при плохой видимости

ГАИ в эти дни напоминает автолюбителям правила передвижения в условиях плохой видимости - всегда держать безопасную дистанцию и соблюдать скоростной режим. Если на участке дороги густой туман, скорость надо снижать до минимума, чтобы в экстренной ситуации успеть среагировать. Особенно внимательно в такую погоду надо выполнять маневры - перестроения и обгоны.