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ГАИ рекомендует снижать скорость при плохой видимости
ГАИ в эти дни напоминает автолюбителям правила передвижения в условиях плохой видимости - всегда держать безопасную дистанцию и соблюдать скоростной режим. Если на участке дороги густой туман, скорость надо снижать до минимума, чтобы в экстренной ситуации успеть среагировать. Особенно внимательно в такую погоду надо выполнять маневры - перестроения и обгоны.
Кстати, у водителей остались две недели, чтобы переобуться. С 1 декабря за езду на летней резине предусмотрен штраф.
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