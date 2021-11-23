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ГАИ рекомендует соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров
Первый снег - испытание для водителей. Квест на внимательность и осторожность сегодня проходят в белорусской столице и на областных дорогах. Основные рекомендации от инспекторов ГАИ: соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.
Пешеходам также надо быть максимально внимательными во время движения. Из-за наледи на асфальте сложно избежать падений. Медики Минска и области фиксируют первые случаи гололедных травм. А сотрудники дорожной милиции центрального региона сегодня начали профилактическую акцию "Пешеход" - контролируют наиболее опасные участки дорог и дают рекомендации, как правильно переходить проезжую часть.
За десять месяцев года в Минской области зафиксировано более 130 ДТП с участием пешеходов. В условиях плохой видимости и короткого светового дня ГАИ советует обозначать себя фликерами.
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