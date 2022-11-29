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ГАИ рекомендует водителям как можно быстрее перейти на зимние шины
Из-за снегопадов ГАИ следит за правильной "обувью" для авто, а дорожные инспекторы столицы проводят тематическую акцию.
Сотрудники ДПС рекомендуют водителям как можно скорей оснастить свои авто зимней резиной. Это обязательная мера безопасности во время передвижения в минусовые температуры. Шины для морозного сезона лучше держат авто на скользком асфальте, а также позволяют эффективно выезжать из сугробов.
Уже на этой неделе за летнюю резину начнут штрафовать. По правилам, использование зимних шин обязательно с 1 декабря.
Инспекторы обращают внимание и на высоту протектора, он должен быть не менее 4 миллиметров. Только тогда резина будет полноценно выполнять свои функции.
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