ГАИ рекомендует водителям как можно быстрее перейти на зимние шины

Из-за снегопадов ГАИ следит за правильной "обувью" для авто, а дорожные инспекторы столицы проводят тематическую акцию.

Сотрудники ДПС рекомендуют водителям как можно скорей оснастить свои авто зимней резиной. Это обязательная мера безопасности во время передвижения в минусовые температуры. Шины для морозного сезона лучше держат авто на скользком асфальте, а также позволяют эффективно выезжать из сугробов.

Уже на этой неделе за летнюю резину начнут штрафовать. По правилам, использование зимних шин обязательно с 1 декабря.