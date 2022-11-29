ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

ГАИ рекомендует водителям как можно быстрее перейти на зимние шины

Из-за снегопадов ГАИ следит за правильной "обувью" для авто, а дорожные инспекторы столицы проводят тематическую акцию.

Сотрудники ДПС рекомендуют водителям как можно скорей оснастить свои авто зимней резиной. Это обязательная мера безопасности во время передвижения в минусовые температуры. Шины для морозного сезона лучше держат авто на скользком асфальте, а также позволяют эффективно выезжать из сугробов.

Уже на этой неделе за летнюю резину начнут штрафовать. По правилам, использование зимних шин обязательно с 1 декабря.

Инспекторы обращают внимание и на высоту протектора, он должен быть не менее 4 миллиметров. Только тогда резина будет полноценно выполнять свои функции.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все