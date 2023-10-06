ГАИ рекомендует водителям переходить на более спокойный стиль вождения

Погода управляет и столичным трафиком. Сотрудники Госавтоинспекции Минска рекомендуют водителям переходить на осенний, осторожный стиль вождения. Несоблюдение скоростного режима и дистанции - причина ДТП на скользком покрытии и в условиях плохой видимости. Поэтому важно следить за показателями на спидометрах.

Особенно осторожными во время движения следует быть и пешеходам. Перед тем, как пересекать проезжую часть, нужно убедиться в отсутствии машин. Кроме того, необходимо использовать фликеры, чтобы стать более заметными для водителей.