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ГАИ: с 1 декабря на машинах должна быть зимняя резина

Сложные дорожные условия сохраняются в белорусской столице и Минской области. Водителям следует прислушаться к рекомендациям Госавтоинспекции по управлению авто в зимний период. А с 1 декабря пристальное внимание уделяется шинам. Официально с сегодняшнего дня на машинах должна быть зимняя резина. За езду на летних шинах предусмотрен штраф. Инспекторы ГАИ во время рейдов проверяют авто и напоминают, что именно шины по сезону - гарант безопасности.

По факту передвигаться на зимней резине необходимо пока температура не поднимется до 5-7 градусов. Если эта цифра ниже, "летняя обувь" машин со своими функциями не справляется.

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