ГАИ: с 1 декабря на машинах должна быть зимняя резина

Сложные дорожные условия сохраняются в белорусской столице и Минской области. Водителям следует прислушаться к рекомендациям Госавтоинспекции по управлению авто в зимний период. А с 1 декабря пристальное внимание уделяется шинам. Официально с сегодняшнего дня на машинах должна быть зимняя резина. За езду на летних шинах предусмотрен штраф. Инспекторы ГАИ во время рейдов проверяют авто и напоминают, что именно шины по сезону - гарант безопасности.