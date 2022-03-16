ГАИ: с начала года на дорогах Минска под колеса попали 7 детей

О скором приближении весенних каникул сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, а также взрослым и маленьким пешеходам, проводят профилактические занятия - интерактивные уроки безопасности - в учреждениях образования. Детям напоминают простые правила поведения на проезжей части. Со школьниками также отрабатывают привычные маршруты (дом - школа - дом) и дают полезные советы.



Только с начала года на дорогах белорусской столицы под колеса попали 7 детей. Для профилактики ДТП Госавтоинспекция с 16 марта проведет в Минске акцию "Пешеход". Инспекторы будут дежурить рядом с пешеходными переходами, возле торговых центров и выездов с дворовых территорий.

