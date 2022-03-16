3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ГАИ: с начала года на дорогах Минска под колеса попали 7 детей
О скором приближении весенних каникул сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, а также взрослым и маленьким пешеходам, проводят профилактические занятия - интерактивные уроки безопасности - в учреждениях образования. Детям напоминают простые правила поведения на проезжей части. Со школьниками также отрабатывают привычные маршруты (дом - школа - дом) и дают полезные советы.
Только с начала года на дорогах белорусской столицы под колеса попали 7 детей. Для профилактики ДТП Госавтоинспекция с 16 марта проведет в Минске акцию "Пешеход". Инспекторы будут дежурить рядом с пешеходными переходами, возле торговых центров и выездов с дворовых территорий.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе