ГАИ: с начала года на дорогах страны погибли 38 пешеходов и велосипедистов

Безопасности юных участников дорожного движения - самое пристальное внимание. Правила перехода - как и правильность перевозки - в первую очередь на совести родителей. К сожалению, статистика показывает, что не все взрослые заботятся о безопасности своих чад. Этой теме как раз был посвящен День единой безопасности, который прошел накануне.

"С начала года на дорогах страны в 181 ДТП погибли 38 уязвимых участников дорожного движения, то есть пешеходы и велосипедисты. Еще 143 человека получили травмы и увечья. Стоит отметить, что это больше половины от общего количества погибших на дорогах страны. Порядка 60 %. За время акции количество таких ДТП значительно уменьшилось. Но это не значит, что мы прекращаем работу в данном направлении. Уже в ближайшие выходные сотрудники ГАИ будут по-прежнему уделять внимание соблюдению ПДД".