3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ГАИ: с начала года на дорогах страны погибли 38 пешеходов и велосипедистов
Безопасности юных участников дорожного движения - самое пристальное внимание. Правила перехода - как и правильность перевозки - в первую очередь на совести родителей. К сожалению, статистика показывает, что не все взрослые заботятся о безопасности своих чад. Этой теме как раз был посвящен День единой безопасности, который прошел накануне.
Безопасность на дороге
Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси:
"С начала года на дорогах страны в 181 ДТП погибли 38 уязвимых участников дорожного движения, то есть пешеходы и велосипедисты. Еще 143 человека получили травмы и увечья. Стоит отметить, что это больше половины от общего количества погибших на дорогах страны. Порядка 60 %. За время акции количество таких ДТП значительно уменьшилось. Но это не значит, что мы прекращаем работу в данном направлении. Уже в ближайшие выходные сотрудники ГАИ будут по-прежнему уделять внимание соблюдению ПДД".
Сотрудники ГАИ продолжают работу в усиленном режиме. Внимание в эти дни приковано к пешеходам. Дети по-прежнему в зоне риска, особенно на каникулах.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП