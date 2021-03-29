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ГАИ: с начала года на дорогах страны погибли 38 пешеходов и велосипедистов

Безопасности юных участников дорожного движения - самое пристальное внимание. Правила перехода - как и правильность перевозки - в первую очередь на совести родителей. К сожалению, статистика показывает, что не все взрослые заботятся о безопасности своих чад. Этой теме как раз был посвящен День единой безопасности, который прошел накануне.

Безопасность на дороге

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"С начала года на дорогах страны в 181 ДТП погибли 38 уязвимых участников дорожного движения, то есть пешеходы и велосипедисты. Еще 143 человека получили травмы и увечья. Стоит отметить, что это больше половины от общего количества погибших на дорогах страны. Порядка 60 %. За время акции количество таких ДТП значительно уменьшилось. Но это не значит, что мы прекращаем работу в данном направлении. Уже в ближайшие выходные сотрудники ГАИ будут по-прежнему уделять внимание соблюдению ПДД".

Сотрудники ГАИ продолжают работу в усиленном режиме. Внимание в эти дни приковано к пешеходам. Дети по-прежнему в зоне риска, особенно на каникулах.

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