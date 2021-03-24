ГАИ следит за безопасностью пешеходов

Основная задача - уменьшить число дорожных происшествий. Сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме. Внимание столичной автоинспекции приковано в эти дни к пешеходам.



Дети по-прежнему в зоне риска, особенно накануне каникул. Во время профилактических рейдов инспекторы проводят беседы с пешеходами, водителями и родителями. Илья Цветков напомнит простые правила безопасности (видео).



