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ГАИ следит за безопасностью пешеходов

Основная задача - уменьшить число дорожных происшествий. Сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме. Внимание столичной автоинспекции приковано в эти дни к пешеходам.

Дети по-прежнему в зоне риска, особенно накануне каникул. Во время профилактических рейдов инспекторы проводят беседы с пешеходами, водителями и родителями. Илья Цветков напомнит простые правила безопасности (видео).

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