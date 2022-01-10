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ГАИ следит за движением транспорта в центре Минска в режиме онлайн

В режиме онлайн ведется мониторинг движения по предложенным объездам с четырех направлений от обрушения.

Особое внимание - передвижению транспорта по проспекту Машерова, улице Сторожовской, Тимирязева, а также контролируется движение по улице Романовская Слобода.
Специалисты регулируют потоки в зависимости от увеличения нагрузки. На этих участках движение было усложнено в утренние часы пик.
На участках, где трафик направлен в объезд, дежурят патрули ГАИ. Госавтоинспекторы советуют водителям, какой маршрут лучше выбрать в зависимости от времени и загрузки центральных артерий.


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