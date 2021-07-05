ГАИ следит за использованием бустеров

Безопасность детей на дороге под вниманием сотрудников ГАИ. Одинаково усилен контроль в течение трех месяцев каникул. В целях профилактики представители Госавтоинспекции внимательно следят за сохранением водителями скоростного режима и выполнением правил перевозки юных пассажиров. Ребенок в возрасте до двенадцати лет во время движения автомобиля должен находиться в специальном удерживающем кресле, а подростки обязательно пристегнуты ремнем безопасности.