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ГАИ следит за использованием бустеров
Безопасность детей на дороге под вниманием сотрудников ГАИ. Одинаково усилен контроль в течение трех месяцев каникул. В целях профилактики представители Госавтоинспекции внимательно следят за сохранением водителями скоростного режима и выполнением правил перевозки юных пассажиров. Ребенок в возрасте до двенадцати лет во время движения автомобиля должен находиться в специальном удерживающем кресле, а подростки обязательно пристегнуты ремнем безопасности.
За этот год только в столице в ДТП попали почти 50 несовершеннолетних. В течение летнего периода инспекторы будут дежурить возле детских площадок и пешеходных зон, чтобы снизить риск дорожных происшествий.
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