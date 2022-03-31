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ГАИ следит за любителями велосипедов, моноколес, скутеров и электросамокатов
С наступлением весенней оттепели на улицах все чаще появляется мото- и велотранспорт. Любители велосипедов, моноколес, скутеров и электросамокатов прокладывают удобные маршруты. Их передвижение контролирует Госавтоинспекция и напоминает, что к вождению такого транспорта следует привыкнуть после зимнего перерыва.
Инспекторы также проводят профилактические беседы с водителями - объясняют, что при подъезде к пешеходным переходам и при заезде во двор надо быть более внимательными. Теперь дорогу могут пересекать не только пешеходы, дети, но и велолюбители.
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