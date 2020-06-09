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ГАИ следит за правилами стоянки грузовых автомобилей
Грузовики, которые не следуют правилам парковки, блокируются. Сотрудники Госавтоинспекции надевают специальные блокираторы на колеса нарушителям. Габаритные транспортные средства обычно оставляют вдоль узких участков дорог, в зеленых зонах и даже перед пешеходными переходами, что затрудняет обзор для других водителей. Парковка грузовика не по правилам обойдется в 135 рублей. В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа удвоится.
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