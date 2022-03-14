ГАИ советует снимать наушники и не пользоваться гаджетами при переходе проезжей части

ДТП с участием пешеходов по-прежнему не редкость на городских артериях. Чтобы их предупредить, Госавтоинспекция Минской области ежедневно проводит профилактические рейды. Патрули ГАИ совместно с дружинниками контролируют оживленные перекрестки, нерегулируемые пешеходные переходы, выезды из дворовых территорий. Проводят беседы с водителями и пешеходами и обращают внимание на наличие фликеров.