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ГАИ советует снимать наушники и не пользоваться гаджетами при переходе проезжей части

ДТП с участием пешеходов по-прежнему не редкость на городских артериях. Чтобы их предупредить, Госавтоинспекция Минской области ежедневно проводит профилактические рейды. Патрули ГАИ совместно с дружинниками контролируют оживленные перекрестки, нерегулируемые пешеходные переходы, выезды из дворовых территорий. Проводят беседы с водителями и пешеходами и обращают внимание на наличие фликеров.

При переходе проезжей части ГАИ советует снимать наушники, не пользоваться гаджетами и прервать разговоры по телефону - все это может отвлечь пешехода от возможной опасности на дороге.


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